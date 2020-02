Setièn su Fabiàn: "Crescita spettacolare! Spero domani non metta in campo le sue virtù"

Nel corso della conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Napoli di Gattuso, il tecnico del Barcellona Quiquè Setièn ha parlato anche dell'azzurro Fabiàn, con il quale ha lavorato ai tempi del Betis Siviglia e sul quale c'è l'attenzione importante proprio della società catalana: "Ho affetto per lui, anche la tifoseria ha affetto per lui, ha avuto una crescita spettacolare, mi fa molto piacere per lui e spero domani non ci metta tutte le sue virtù nel campo, ma mi fa piacere vederlo segnare e crescere. E' un grande giocatore, intelligente, bravo ragazzo".