Shakhtar, l'ex vice ds avvisa: "Neres giocatore formidabile, ma in un contesto che funziona"

vedi letture

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Carlo Nicolini, ex vice allenatore dello Shakhtar Donetsk: “La sconfitta di Verona complica la partenza del Napoli, ma l’arrivo di Neres è importante a dare morale. Guai a pensare, però, che sarà a pensare che sarà lui a risolvere tutti i problemi. David ha qualità, ma i problemi del Napoli vanno oltre e non bisogna dargli pressioni esagerate. Agli azzurri manca ancora una punta, se non si sistemano certe cose quella di Verona rischia di non essere una semplice parentesi.

Che ragazzo è Neres? Quando lo prendemmo allo Shakhtar avevamo già una squadra forte e prendemmo David per fare il salto di qualità anche in Europa. Ora il ragazzo arriva in una squadra confusa e quasi depressa, quindi bisognerà fare tanto lavoro per portarlo al top nei meccanismi di Conte. Di certo è un calciatore di grande qualità e al Benfica ha mostrato cose importanti. È il classico giocatore che serve tanto nel calcio moderno, completo e bravo nel saltare l’uomo. Dà un qualcosa in più, ma in un contesta che funziona… Il Napoli è avvisato.

Gestione Osimhen? Purtroppo il Napoli ha sbagliato tutto. Serviva l’intelligenza di capire i momenti, cedendolo nella finestra giusta. Hanno voluto tirare sul prezzo e ora si trovano in mano una patata bollente. Chi vuole comprare Osimhen aspetta e ne approfitta. Non mi aspetto che domani arrivi la richiesta che accontenti il Napoli, dovrà per forza arrivare ad un compromesso”.