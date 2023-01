"Si è infuriato per le sue cadute plateali", l'inviato Dazn racconta il siparietto Mou-Osimhen

Tommaso Turci, bordocampista DAZN per Napoli-Roma, ha raccontato un siparietto tra José Mourinho e Victor Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tommaso Turci, bordocampista DAZN per Napoli-Roma, ha raccontato un siparietto tra José Mourinho e Victor Osimhen in un intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mourinho non era contento di alcuni atteggiamenti di Osimhen, soprattutto nel secondo tempo. Ha visto un paio di cadute un pochino plateali in un paio di contrasti e si è molto arrabbiato. In quelle due circostanze è stato un po' leggerino e ha fatto infuriare Mourinho".