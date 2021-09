Siani: "Spalletti mi piace per un motivo. Napoli da scudetto? Un'altra squadra fa paura"

L'attore comico napoletano Alessandro Siani ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui parla del Napoli: "Spalletti? Mi piace perché è uno che va sempre dritto per la sua strada, sia in senso positivo che negativo. L’importante è che abbia imboccato quella giusta”.

Napoli pronto per lo scudetto? “L’Inter fa paura, mi sembra solida, secondo me il Napoli se la batterà di più con il Milan”.