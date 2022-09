Simeone, l'ex allenatore: "Felice per lui, ha un cuore incredibile ed è fantastico"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Mandorlini, allenatore

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Mandorlini, ex allenatore al Verona di Giovanni Simeone: "Che emozione il gol di Simeone, è stata una sensazione indescrivibile! Sono sempre stato felicissimo del suo arrivo a Napoli. Giovanni è un ragazzo fantastico, con un cuore incredibile. Merita tutto il meglio e i tifosi azzurri stiano certi: questo è soltanto l'inizio. Al di là delle qualità tecniche, ho avuto la fortuna di viverlo e allenarlo. E' un buono, è difficile trovare aggettivi per descriverlo umanamente. Tante volte gli rimproveravo di sbagliare troppo, ma ha una generosità fuori dal comune e arrivava spesso poco lucido sotto porta. A Verona poi è esploso alla grande e ha fatto un super colpo il Napoli a portarlo in azzurro. Lui è un ragazzo molto emotivo, si porta dietro un vissuto davvero importante. Le tante situazioni che ha attraversato, nel bene e nel male, lo hanno rafforzato ed è assolutamente pronto per una grande chance come Napoli".