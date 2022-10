Simeone: “Osimhen? Ci può dare una grossa mano. Vi dico cosa rende speciale il Napoli”

L’attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha rilasciato alcune dichiarazioni a Oma Sports al termine della vittoria contro l’Ajax

L’attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha rilasciato alcune dichiarazioni a Oma Sports al termine della vittoria contro l’Ajax: “Osimhen prenderà il posto da titolare in attacco non appena tornerà? Non so, è un buonissimo giocatore ed un bravo ragazzo. Tutti noi sappiamo che ci può dare una grossa mano uno come lui, così come Raspadori. Dipende da cosa pensa l’allenatore, che sa sempre scegliere chi reputa più adatto a giocare contro l’avversario. Cosa rende il Napoli speciale? Il gruppo, la qualità di squadra e delle persone. Nessuno vuole dimostrare di essere migliore dell’altro, siamo tutti dello stesso livello”.