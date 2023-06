Simeone su Kvara: "Punta sempre il difensore, non ha altro in testa! E' una bestia..."

Parole al miele quelle di Giovanni Simeone per Khvicha Kvaratskhelia, pronunciate ai taccuini del quotidiano spagnolo As

Parole al miele quelle di Giovanni Simeone per Khvicha Kvaratskhelia, pronunciate ai taccuini del quotidiano spagnolo As: "Quello che balza subito agli occhi è che cercare sempre di puntare il difensore. Non ha altro in testa, anche se qualche volta gli viene male, torna sui suoi passi e lo fa di nuovo. Sapevo che era un calciatore forte, ma quando l'ho visto in campo aperto mi sono reso conto che bestia è. Come Victor".