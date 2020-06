Sindaco Castel di Sangro: "Ritiro Napoli può durare più di una settimana"

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto anche ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del possibile ritiro del Napoli in Abruzzo: "Solitamente De Laurentiis è un buon commerciante, ciononostante non ha saputo trattenere il piacere e il compiacimento delle nostre strutture, sportive e ricettive. Ha constatato un impianto notevole, il nostro stadio consta di tre cambi da calcio in erba, tenuti in modo eccellente. Date? Può darsi che il ritiro sia più lungo di una settimana. In questa settimana si dovranno affinare gli aspetti più particolari dell'accordo tra SSC Napoli, Regione Abruzzo e Comune di Castel di Sangro".