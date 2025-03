Sindaco Dimaro: "Date? Dal 10 luglio tutto è possibile! Migliorati palestra e bordocampo"

Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro-Folgarida, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ritiro a Dimaro-Folgarida? E’ presto da dire perché la società non ha comunicato le date, ma di solito dal 10 luglio in poi è tutto possibile. Ormai sono quattordici anni che il Napoli è qui da noi, la grande novità è che cambierà il sindaco perché ci sono le elezioni ed io non parteciperò.

Quest’anno abbiamo migliorato la palestra a bordocampo, sarà al chiuso. Poi cominciamo a mettere al posto il campo, quest’anno ha nevicato meno e da questi giorni iniziamo a lavorarci”.