Sindaco Manfredi: "Ronaldo starebbe bene a Napoli. Spalletti? Spero non sia razzismo. Su Dries..."

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Episodio di grandissima inciviltà, spero che questo tifoso venga individuato. Firenze è una città civile, per questo dispiace. Il sindaco Nardella è un grande amico di Napoli, ha origini campane e sicuramente non gli avrà fatto piacere che un tifoso della sua squadra si sia comportato in questa maniera. Quest'atteggiamento così aggressivo verso Spalletti spero non celi dietro un'idea razzista contro i napoletani. Spalletti ha fatto bene a denunciare nel post-partita. Bisogna sempre stigmatizzare questi comportamenti

Cittadinanza onoraria a Mertens? Non abbiamo ancora fissato una data precisa, dovremo concordarla con lui. L'Italia è fatto di burocrazia, ci vuole un po' di tempo per perfezionare quest'atto. Dries dovrà venire a Napoli, presto troveremo un accordo sulla data. Il fatto che abbia tenuto la sua casa qui è ciò che ci ha spinti a conferire questa cittadinanza onoraria. Mertens ha eletto Napoli a sua città, la ama e rappresenta per noi un testimonial importante di quanto Napoli sia una città accogliente e amata da tutti i cittadini del mondo.

Cristiano Ronaldo a Napoli? Mi piacerebbe è un grande fenomeno calcistico e mediatico, il Napoli ha una bella squadra, il presidente De Laurentiis ha fatto un ottimo mercato e ci auguriamo che possa concorrere al vertice. Siamo una città internazionale, CR7 a Napoli ci starebbe bene da noi!”.