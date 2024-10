Siparietto a KK, Scozzafava incontra Conte mentre è in collegamento: "Che umanità!"

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Gran parte dei meriti di questa vittoria ad Empoli sono di Conte. L’approccio è stato disastroso, poi pagherei per sapere cosa abbia detto il mister alla squadra tra il primo e il secondo tempo. Con l’Inter non toglieva mai Lukaku, ieri invece ha cambiato la partita inserendo Olivera e Simeone. L’atteggiamento tattico è cambiato ed il Napoli ha portato a casa una vittoria con un solo tiro in porta e questo è un merito, non un demerito. Non celebriamo la bellezza del gioco del Napoli, siamo qui a ricostruire e fino ad oggi ha ragione Conte perchè oggi il Napoli è primo in classifica. Questo Napoli è il manifesto della concretezza e del saper soffrire oltre che dell’essere cinici. Ogni squadra, col passare del tempo, deve prendere la somiglianza del suo allenatore.

Tra l’altro c’è Conte di fronte a me in questo momento e sono in zona Chiaia, si stanno avvicinando delle persone per una foto e lui cerca di nascondersi col cappellino. Si sta muovendo con una disinvoltura, indossa degli occhiali scuri, in questo momento è di fronte il Liceo Umberto. Non lo fermo, lo voglio lasciare in pace, ma vi assicuro che sta molto bene. Ha un passo talmente veloce che non riesco a stargli dietro (ride ndr.). E’ bello vederlo in città come un cittadino qualunque, questa è un’altra prova della sua umanità. E’ riuscito a camminare tra la gente con eleganza e serenità, a chi l’ha fermato gli ha concesso la foto.

In conferenza stampa Conte è stato furbissimo nel non rispondere alla mia domanda su Kvaratskhelia, ha ripetuto un concetto sul mal di testa. La situazione Kvaratskhelia non è tranquillissima, le parti per il rinnovo non sono vicine, ci sono 3 milioni di distanza. Le parole del presidente non sono concilianti, il Napoli se ne farebbe una ragione se Kvara volesse andar via. So che le parti si rincontreranno ancora. Il calciatore ha avuto la lucidità di andare sul dischetto e quella palla scottava tantissimo. Ha ragione lui perchè dimostra di essere un giocatore che vale tanto e non ciò che guadagna adesso. Buongiorno? E’ stato uno contro tutti per buona parte della partita, arrivavano tiri dalla distanza da parte di Esposito, Pezzella e Colombo. Buongiorno ha tolto le castagne dal fuoco in tante occasioni, perciò l’ho definito uno contro tutti. Cos’è successo in Tribuna ieri al Castellani? Ero abbastanza distante per poterti raccontare per bene, ma non credo sia successo ciò che è stato detto. Qualcosa è successo da un’altra parte, è volato anche qualche schiaffo tra tifosi a fine partita”.