Skrabb: "Balotelli inseguiva le persone per dargli fuoco con accendini e lacca per capelli"

Clamorosa rivelazione da parte di Simon Skrabb, ex giocatore del Brescia che ha raccontato a Expressen alcuni aneddoti riguardanti Balotelli durante la loro esperienza con le rondinelle: "Ho subito pensato che fosse un bravo ragazzo. All'inizio era una sorta di capitano per la squadra. Poi è arrivato il lockdown ed è un po’ sparito. Era un po' strano, inseguiva le persone con accendini e lacca per capelli per dargli fuoco. Non sapevi mai che cosa si sarebbe potuto inventare".