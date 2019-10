Sky, Bergomi: "Zero gol nelle ultime due gare, servono soluzioni offensive"

Beppe Bergomi, ex giocatore dell'Inter ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Calcio Club: "Ancelotti ha fatto una scelta e la continua a portare avanti. Nelle ultime due partite gli azzurri non hanno segnato in quanto hanno fatto un doppio 0-0 contro Genk e Torino. La squadra partenopea sia in coppa che oggi ha creato pochissimo, Ancelotti dovrà trovare gli equilibri giusti, ritrovare solidità e avere lì davanti delle soluzioni offensive più concrete".