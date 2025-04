Sky, Borghi: "Non vedo errori su Kvara, a gennaio un sostituto non c'era. Su Conte..."

Il giornalista e telecronista Sky Stefano Borghi è intervenuto a Cronache di Spogliatoio a cinque giornate dalla fine del campionato italiano e con lo scudetto ancora in dubbio.

"Il Napoli ha fatto un mercato importante ma aveva perso Osimhen e poi Kvara. Resto dell’idea che ho già detto e ridico che a gennaio non ci fosse un vero e giusto sostituto di Kvara. Era un’operazione solo a perdere e non ci vedo tutto questo errore anche se poi gli infortuni si sono messi di mezzo. L’uscita di Conte prima e dopo non l’ho capita, non ci vedo davvero nessuna utilità anche perché il Napoli ha in mano il campionato! Non è neanche il momento di tirare fuori l’alibi come fatto altre volte. Se vince 5 partite ha il 75% di possibilità di vincere il campionato”.