Sky, Borghi sul post-Kvara: “A gennaio difficile prendere top, ma il Napoli ha un vantaggio”

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista e telecronista Sky Stefano Borghi ha parlato del possibile sostituto di Kvaratskhelia: “Tenderei a fidarmi della parola di Conte. Anche perché bisogna considerare che il Napoli fino ad adesso ha avuto un blocco di al massimo 13 titolari. Il titolare che subentra a Kvara è già abbastanza chiaro, Neres si è conquistato anche la fiducia.

I nomi di Frattesi e Pellegrini sono sicuramente significativi per il centrocampo. Però stiamo parlando del minutaggio ridotto di Frattesi all’Inter, se arriva a Napoli prende il posto di chi? Di Lobotka, McTominay o Anguissa? Secondo me di garantito non c’è nulla. Inoltre tutti sanno che adesso il Napoli ha cassa e deve comprare, quindi i prezzi lievitano. A gennaio dei top pronti e ritmo è difficile prenderli. Garnacho è un giocatore di estremo talento, ma deve passare attraverso il metodo Conte, deve ambientarsi in un altro campionato. E quando poi fai un grande acquisto a gennaio ti aspetti che randa da subito. Non è molto semplice, però il Napoli in questo momento ha il vantaggio, che è veramente per pochi, di poter pensare di prescindere anche da uno come Kvara perché ha Neres. Poi il resto può essere valutato con un po’ più di lucidità e calma”.