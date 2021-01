Sky, Camicioli: "Troppo pessimismo, credo ancora nello scudetto"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Sky Sport Davide Camicioli. Ecco quanto sostenuto: “La partita di ieri è il riassunto di come sia strana questa prima parte della stagione del Napoli, dove sembra che tutto vada bene e poi a un certo punto si spegne la luce e si commettono degli errori clamorosi come il terzo gol subito ieri. Qualcosa manca, credo che forse dopo la fine del mercato con voci di cessioni e calciatori in scadenza hanno un po destabilizzato e creato difficoltà. Certo è che non bisogna fare dei drammi, mi sembra che in questo momento a Napoli si passi da sogni a incubi con troppa velocità. Serve equilibrio e per me mettere in discussione Gattuso non è giusto”.

"Il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto per la Coppa Italia, quarti di finale che sono alla portata contro lo Spezia, c’è l’Europa League, per cui mi sembra prematuro tutto questo pessimismo. Serve parlarsi dentro lo spogliatoio e capire insieme ciò che non va e andare avanti uniti. Il Napoli è una squadra che mentalmente è troppo fragile, soprattutto quando le cose non si mettono nel verso giusto”.