Núñez, un uomo chiave nella trattativa e l'altissima richiesta del Liverpool

Il Napoli continuava a parlare con il Liverpool per Darwin Núñez. Gli aggiornamenti arrivano dall'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Attraverso gli agenti dell’attaccante e l’intermediario, certo: Fali Ramadani. Personaggio chiave di un giro di valzer che vede il club di Adl in cima alla lista delle pretendenti, con l’Al-Nassr che sta provando da mesi a portarlo in Saudi e il Milan che a un certo punto s’è inserito sul carnet del gran ballo.

La richiesta del Liverpool è notevole: 50 milioni di sterline, pari a circa 58,6 milioni di euro. Le parti lavorano per ridurla, per trasformare la domanda iniziale in 50 milioni di euro. Più o meno la metà di quanto investito dal Liverpool nel 2022 per strapparlo al Benfica. Il principale obiettivo dell’attacco attende sviluppi in Uruguay dopo aver accettato la destinazione".