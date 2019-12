Sky, Costacurta: "Il Napoli è scarso o in difficoltà? Il problema è la testa!"

Alessandro Costacurta, ex calciatore, compagno di squadra di Gennaro Gattuso al Milan, nel post-partita di Sky Sport ha analizzato la situazione in casa azzurri: "Il Napoli ha problemi sugli esterni. Si deve lavorare molto lì, sia sotto l'aspetto mentale che fisico. Dobbiamo chiederci una cosa: questa è una squadra scarsa o in difficoltà? Io credo che sia in difficoltà. Ma vedendo gli errori individuali credo che il problema sia psicologico".