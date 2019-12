Sky, Costacurta: "Il Napoli ha una logica, ma manca lucidità e c'è ansia da prestazione"

Alessandro Costacurta, ex difensore, ha commentato la sconfitta del Napoli col Parma direttamente dagli studi di Sky Sport: "Il Napoli ha commesso tanti errori a centrocampo. La squadra è andata in una direzione, con una logica, ma senza lucidità. Io non ho mai avuto l'ansia da prestazione, però ho avuto dei periodi come quelli del Napoli. Ed è incredibile come tu percepisca le cose che accadono attorno in maniera diversa. Il Napoli fino a qualche mese fa aveva facilità di gioco che ora non c'è più".