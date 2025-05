Sky, De Grandis sicuro: "Lo Scudetto si deciderà oggi, col Cagliari il Napoli vince al 90%"

In avvicinamento all'inizio delle nove gare di questa 37ª giornata, in programma questa sera alle 20:45, negli studi di Sky Sport il giornalista Stefano De Grandis ha analizzato così la lotta scudetto: "Lo Scudetto si deciderà in questo turno qui. Perché poi Napoli-Cagliari se devi festeggiare lo Scudetto, vinci, nel 90% dei casi. Ma la difficoltà sta nella sfida di Parma perché questi testacoda, soprattutto in trasferta, sono spesso in bilico. Nel finale di campionato, quando c’è da salvarsi, non c’è la distanza che dice la classifica. Lo stesso pure per la Juventus che andrà a Venezia, o l’ultima con la Lazio che troverà il Lecce".

