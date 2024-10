Sky, Del Piero: "Napoli già a +4, chi se lo immaginava! Sofferto col Lecce? Rispondo così'"

L'ex attaccante della Juventus Alessandro Del Piero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport facendo il punto della situazione sugli azzurri: "Si poteva pensare ad un Napoli in lotta per lo Scudetto, ma a +4 dopo 9 giornate non l’avrebbe immaginato nessuno. Poi dopo quella prima sconfitta credo proprio nessuno in Italia. Sofferto col Lecce? Ma in Italia sanno difendersi. Poi sai, quando trovi 11 giocatori che difendono non è mai facile”.