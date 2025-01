Sky, Di Canio: "Conte ti fa morire prima in allenamento, così sei pronto a farlo pure in campo"

vedi letture

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex calciatore Paolo Di Canio ha parlato della gestione tecnica di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: "Conte inizia a sentire che la squadra è cresciuta, che le altre hanno la Champions e la sua squadra è veramente forte, ci crede eccome se si crede. Conte quando arriva in certi ambienti, vedi Chelsea o Napoli dopo decimo posto, ti svuota di tutto il resto e ti fa morire prima in allenamento come raccontano tutti i suoi ex giocatori perché se non muori lì non sei pronto a morire in campo. E’ uno psicologo e tutti si buttano nel fuoco per lui”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).