Sky, Di Canio: “De Bruyne stratosferico. Non mi piace la pressione con Lobotka nell’area avversaria…”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex attaccante del Napoli Paolo Di Canio: "L’Inter avrà motivazioni in più, l’anno scorso a Como nello spogliatoio quando piangono poi si saranno detti “siamo stati dei coglioni” perché sono forti se lo saranno detti. La Champions e’ un’opportunità ma il campionato sanno che sarà equilibrata ed il Napoli può soffrire quest’anno.

De Bruyne gestito? E’ un giocatore stratosferico, si sente ancora tale ma è da capire fisicamente e nella squadra. Sentendo di dare più di altri per la sua forza, quei palloni in Champions li da’ lui, Del Piero che è qui, Pirlo la dava, Modric e gli altri devono solo spingere, ma Conte deve far quadrare tutto, ora il Napoli prende tutti alti ma Lobotka va sul play avversario nell’area di là e se vieni saltato paghi dazio nello scontro diretto, quello non mi piace”