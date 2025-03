Sky, Di Marzio: "Il tanto criticato mercato ha portato al gol Billing, ottima operazione a costo 0"

Nel post-partita di Napoli-Inter su Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: "Furia Napoli nel secondo tempo. E' stato un Napoli che ha mostrato tutte le caratteristiche del Napoli di Conte, che abbiamo ammirato per larghi tratti in questa stagione. Poi anche con i cambi, perché il tanto criticato mercato di gennaio poi oggi per esempio ha portato al gol Billing che aveva debuttato a Como e che oggi è entrato benissimo al posto di Gilmour, che era stato altrettanto bravo e applaudito dal pubblico.

Oggi la mossa di Conte era quella di giocare con Gilmour e Lobotka insieme, però Billing ha portato capacità di inserimento fisicità e nel gol è stato bravissimo. Un colpo a zero, prestito gratuito e diritto di riscatto a 10 milioni, quindi è stata un'ottima operazione di mercato del Napoli".