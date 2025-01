Sky, Guardalà: "Quando la Juve va in vantaggio si abbassa e soffre, numeri 2T inquietanti"

vedi letture

Giovanni Guardalà inviato di Sky a Napoli, ha commentato la sconfitta della Juventus al Maradona: "Ormai questa è una cosa che abbiamo visto tante volte. Quando la Juventus va in vantaggio, si abbassa, soffre, non ha la capacità di difendere dentro l'area di rigore come in passato, aveva fatto uno dei migliori primi tempi con coraggio, convinzione, stava segnando nall'inizio subito con Yildiz che bravo Meret, ma poteva fare di più. Ha trovato il primo gol nel finale e la partita non dico che sembrava indirizzata ma la Juventus la poteva gestire in maniera diversa.

Nel secondo tempo ci sono numeri inquietanti, non solo non ha mai tirato in porta ma non ha mai creato un'occasione per poter creare pericoli al Napoli, è stato un secondo tempo assolutamente in mano al Napoli e quando ha cominciato ad essere aggressivo il Napoli la Juventus non ha mai trovato uno sbocco per potergli fare male e su questo Thiago Motta credo che debba lavorare anche perché oggi i cambi erano tanti e c'erano ma non hanno inciso per niente. Il cambio di Vlahovic arrrivato all'82'? Credo che la situazione di Vlahovic sia abbastanza complessa da gestire perché comunque era alla terza panchina consecutiva, anche a Bruges è entrato alla fine, come con il Milan e oggi, Kolo Muani ha pure segnato ma Vlahovic è un patrimonio della Juventus, sul quale ha investito tanto ed è un giocatore che guadagna tanto e se si va avanti in questo modo è difficile poi che il giocatore entri in campo con la voglia di spaccare il mondo se gli si danno pochi minuti. Ma in generale una Juventus nel secondo tempo troppo bassa e remissiva".