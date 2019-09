Sky, l'editoriale di Marchetti: "Nessun passo indietro, il Napoli sorride guardando i suoi numeri"

Numeri che non fanno sorridere il Napoli, da qualsiasi parte li guardi. Non ride sicuramente il tifoso guardando la classifica, non ride la squadra se riguarda i numeri della partita: 30 tiri fatti (di cui 23 nel secondo tempo), solo 5 è vero nella porta, ma due pali, il 67% di possesso palla, 25 cross, 13 calci d'angolo (contro 1). Ma tutto questo non è bastato, il Cagliari ha piazzato la zampata vincente con il Pata Castro e si è portato via i 3 punti. Stavolta gli 8 cambi rispetto alla partita precedente non hanno portato punti, il Napoli si allontana dalla testa della classifica, ma non si può certo dire che sia un passo indietro rispetto a quello che Ancelotti ha in testa. Anzi. Questa è una squadra che è uscita certamente rinforzata dal mercato e che ora ha due binari paralleli sui quali procedere con una rosa decisamente ampia.