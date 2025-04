Sky, l’incredibile dato di Caressa: “Sapete quante ne ha perse l’Inter con questi due cambi?”

Nel corso di 'Sky Calcio Club' sono stati analizzati i cambi di Simone Inzaghi, messi in discussione soprattutto nell'ultima gara pareggiata dall'Inter contro il Parma.

Il conduttore Fabio Caressa mostra una statistica: “I più cambiati sono Lautaro, Calhanoglu e Dimarco. Con ognuno di loro sostituito ci sono partite in bilico non vinte, out tutti e tre una gara in bilico non vinta su una volta che è accaduto ma con due dei tre cambiati su 8 gare in bilico l’Inter ne ha perse 6! Questo è un dato pesante! Poi lui li cambia per preservarli ed ha i dati, ma si diceva che avesse due squadre ma poi non le vinci”.