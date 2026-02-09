Sky, Marchegiani: "De Rossi ha ragione, costringi ad allenare a prevedere rischio di un rigore fasullo"

vedi letture

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex portiere Luca Marchegiani: "Il calcio è cambiato? Qual è la soluzione? Se ci riferiamo a quanto detto da De Rossi e Gasperini, il calcio è cambiato tantissimo. Perchè dal momento in cui è entrato il VAR, la tecnologia e l'utilizzo delle immagini televisive per chiarire le situazioni di campo.

Nel momento pensi che con un'immagine presa da un prospettiva di chiarire senza il beneficio del dubbio quello che è successo in campo, non si va da nessuna parte. Non può essere questa la via d'uscita, perchè, l'abbiamo detto cento volte, nel momento in cui vai a toccare il senso del gioco, allora è diverso. Ciò che dice De Rossi mi piace tanto, perché costringi ad allenare i tuoi calciatori a prevedere il rischio di un rigore 'fasullo', di un'espulsione. E' questo che è grave.

Non so come si possa fare, sono state fatte mille proposte anche per introdurre ex calciatori, degli allenatori nel board. Un'altra strada potrebbe essere quella di tornare alla filosofia iniziale dell'assistenza televisiva, cioè quella di chiarire le situazioni evidenti. Doveri, Guida e Orsato non hanno e non avevano bisogno del caso codificato; ora si stanno portando in alto degli arbitri giovani, che hanno bisogno di sbagliare, ma con la pretesa che non imparino dai propri errori. Stiamo crescendo una generazione di arbitri che non possono sbagliare. Un conto è l'intervento più o meno frequente del VAR, ma è un altro, invece, è pretendere di codificare qualsiasi situazione di gioco con un'interpretazione che valga per tutti. Così, a mio avviso, non si può fare".