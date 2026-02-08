Il rigore di Vergara fa discutere alla CBS, Grella: "Col VAR bisogna buttarsi"

Ha fatto discutere la decisione di ieri in Genoa-Napoli di Davide Massa di assegnare un calcio di rigore quasi a tempo scaduto in favore degli azzurri. Una scelta che ha fatto infuriare il tecnico rossoblu Daniele De Rossi, che ha detto di dover fare i conti con un regolamento che può punire anche i minimi contatti in area di rigore.

Un concetto che ha fatto dividere anche all'estero. Nella nota trasmissione americana CBS 'Golazo' l'ex attaccante statunitense Mike Grella ha infatti analizzato l'episodio, spiegando: "Una volta sapevi di non poterti buttare, perché non ti avrebbero dato rigore per certi contatti leggeri. Ora pongono la lente su qualsiasi tipo di contatto, questo non è rigore. Il pensiero di Vergara è stato quello di qualsiasi giocatore del mondo al giorno d'oggi. Con il VAR se senti qualsiasi tipo di contatto, devi buttarti. Perché se ti butti, andranno al VAR, vedranno il contatto e diranno: 'Questo è rigore'. Ma nella realtà della vita e nel calcio, questo non è calcio di rigore".