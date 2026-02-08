Auriemma: “Record infortuni che Conte ha già avuto ovunque. E pure lì attaccò i medici!”

Il giornalista Raffaele Auriemma é intervenuto ai microfoni di Tele A: “Si parla di questo complotto arbitrale contro il Napoli che non c’è. E’ un modo per non parlare dei problemi del Napoli. Parliamo invece dei 24 infortunati, del mercato fatto in estate e sconfessato a gennaio, delle rotazioni che non ci sono state, della gestione di Buongiorno che sembra un pugile suonato, dovremmo parlare del perché ha perso le sicurezze e sembra così fragile. Di Beukema pagato 30mln dopo che è stato tra i migliori difensori. Di Lucca che segna, Lang é già con due assist, 65mln di euro in due. Vanno analizzati i problemi senza farci risucchiare dalle polemiche VAR.

Il Napoli sta subendo infortuni in maniera catastrofica, non è mai successo se non con Conte nelle sue esperienze precedenti, non solo al Tottenham e all’Inter ma anche al Chelsea, basta una ricerca. Conte si meraviglia, ma può farlo con chi non conosce i suoi precedenti. E’ una follia, anche ieri stilettata ai medici dicendo che i medici non riescono a recuperare Anguissa, ma é normale dire queste cose pubblicamente mentre tace in conferenza con l’ultima fatta ad ottobre? Mica è la prima volta e non solo a Napoli, all’Inter il medico social fu costretto a dimettersi! Veniva criticato sempre. Lui ci parla così, ma siamo diventati dei pupazzi tutti?".