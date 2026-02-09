Prima pagina

Il Mattino: "Napoli, missione Coppa Italia. Conte pensa alla mini-rotazione"

Il Mattino: "Napoli, missione Coppa Italia. Conte pensa alla mini-rotazione"
Oggi alle 00:30Notizie
di Antonio Noto

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al Napoli che si appresta ad affrontare il Como per i quarti di finale di Coppa Italia: "Napoli, missione Coppa Italia. Conte pensa alla mini-rotazione. Domani i quarti contro il Como senza McTominay". Di seguito la prima pagina integrale.