Sky, Marchegiani: “Troppe 48h tra le gare di Inter e Napoli, ma non per il duello tra loro”

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex portiere Luca Marchegiani: "Sono troppe le 48 ore di differenza tra le partite di Inter e Napoli? Si sono troppe, non per il duello tra di loro ma per noi che lo guardiamo. La giornata di campionato deve essere la giornata di campionato, giocando di lunedì si perde un po’ l’evento. Ci saranno dei motivi, non penso venga fatto apposta”.

