Sky, Marchetti: "Fondamentale l'incontro di venerdì, ma le multe ci saranno..."

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Sky Luca Marchetti ha scritto: "I problemi di queste settimane non possono evaporare prima di una partita. E al di là delle dichiarazioni pubbliche non possiamo credere che non ci sia stato un riverbero (ancora) all’interno dello spogliatoio. Ora però per il bene del Napoli la situazione va risolta e ricomposta. Sul campo con i risultati (la qualificazione comunque è ancora in mano ai partenopei, basta pareggiare con il Genk), fuori dal campo con il “famoso” incontro di venerdì per cercare di chiarire i punti più importanti. Fermo restando che le multe sono state mandate e ci saranno. Ma non si poteva pensare che non ci sarebbero state ripercussioni di questo tipo…".