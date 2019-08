Sky, Marchetti: "Icardi deve aprire al Napoli entro 5-6 giorni, non sarebbe corretto decidersi solo alla fine..."

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato ancora del tema Icardi-Napoli ai microfoni di Sky Sport 24: "Icardi deve aprire al Napoli entro 5-6 giorni, ma immaginiamo che non si arrivi all'ultimo giorno dicendo non ho nulla, vado al Napoli, non sarebbe corretto anche nei confronti dei tifosi. Ad oggi a noi continua a risultare che il suo entourage dice che vuole restare all'Inter".