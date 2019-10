Sky, Marchetti: "Napoli di rabbia, ma con una consapevolezza. Ne è contento Ancelotti..."

Nel suo editoriale per TMW il giornalista di Sky Luca Marchetti scrive: "Il Napoli – chiamato a una gara difficilissima contro l’Atalanta – finisce con tanta rabbia in corpo una partita bellissima e intensa che gli uomini di Ancelotti avevano trovato il modo di piegare. La coda, velenosissima, lascerà inevitabilmente degli strascichi sulle procedure del VAR. Il Napoli si sente derubato, il gol del pari dell’Atalanta nasce dopo che un contatto in area fra Kjaer e Llorente era stato giudicato in campo non da rigore. A nulla sono valse le proteste in campo che addirittura hanno visto l’espulsione anche di Ancelotti che stava da alcuni minuti cercando di allontanare i suoi giocatori dal capannello intorno a Giacomelli. Il Napoli esce con due punti in meno da questa partita, con tanta rabbia in corpo ma anche con la consapevolezza di essere in un processo di crescita continua. Il ritardo dalla Juventus è vero che sale, ma la consapevolezza di squadra continua a maturare. E di questo il primo ad essere contento è proprio Ancelotti. Ora, chiaramente, sarà necessario dare anche una sostanza diversa alla classifica ma – polemiche a parte – la partita deve essere analizzata in questo senso".