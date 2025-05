Sky, Marianella: "All’inizio forse il Napoli avrà pressione, ma fatico a pensare che Conte perderà lo scudetto”

vedi letture

Negli studi di Sky Sport, il giornalista Massimo Marianella ha parlato del rush finale per lo scudetto tra il Napoli e l'Inter con gli azzurri che venerdì affrontano il Cagliari al Maradona che sono a tre punti dalla conquista aritmentica del quarto tricolore: "Il Napoli arriva stanco a questo finale di stagione ma è nettamente favorito per come si è disegnata quest’ultima giornata. All’inizio forse ci sarà pressione ma fatico a pensare che Conte non raggiungerà lo scudetto”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).