Como, Fabregas non vuole fare sconti all'Inter: "Faremo di tutto per vincere la partita"

"Dobbiamo essere attenti, loro sono forti sulle fasce, per me l'Inter è la miglior squadra di Serie A, e tra le migliori in Europa". Parola di Cesc Fabregas, tecnico del Como, che domani in casa proprio contro i nerazzurri concluderà una stagione molto più che positiva. "Dobbiamo essere bravi a giocare con personalità, non subire il loro calcio, ma imporre il nostro", ha sottolineato il tecnico in conferenza stampa: "L'Inter è fortissima, ma proveremo a darle fastidio. L'obiettivo è sempre quello di giocare al meglio, fare tutto il possibile per provare a portare la partita a casa"

L'Inter di Simone Inzaghi, separata dal Napoli da un punto, è ancora in corsa per lo scudetto: "Non credo che l'Inter sarà condizionata dalla finale di Champions League (in programma il 31 maggio, ndr), e neppure penserà alla gara del Napoli. Sono forti, con un allenatore tra i migliori in Italia".

Uno dei nomi più chiacchierati in vista dell'estate sarà senza dubbio Nico Paz, uno delle rivelazioni di tutta la Serie A quest'anno. Fabregas in conferenza parla così del suo possibile futuro: "Non sappiamo nulla, è un nostro giocatore e per ora rimane da noi. Non so se andrà al Mondiale per Club con il Real Madrid, noi con loro abbiamo un ottimo rapporto. Ci interessano molto altri ragazzi della loro rosa, abbiamo fatto capire che da noi i calciatori giocano ed hanno minutaggio".