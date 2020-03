Sky, Modugno: "A porte chiuse è l'unico modo per far continuare il campionato"

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al delicato momento del calcio italiano: "Il calcio non è un mondo solitario, ci sono delle priorità a cui ci si deve adeguare. In questo momento bisogna far si che il paese superi questo momento tutelando la salute. A porte chiuse è l'unico modo per far continuare il campionato.

Coppa Italia? Il calendario è intasato, non so quando si può giocare. Se non si svolgono gli Europei non c'è l'ansia di trovare una data nell'immediato.