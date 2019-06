Sky, Modugno: "Attaccante non credo arriverà a breve, più avanti si possono muovere tanti nomi"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Sky, Francesco Modugno: "Il Napoli sta sondando il mercato per capire che possibilità possono uscire. Magari più avanti si sviluppano idee a cui al momento non pensi, poi è chiaro che Lozano e Rodrigo sono al momento i profili più intriganti anche se entrambi non semplici. L'attaccante non credo arriverà a breve, si possono muovere tante cose, si vuole capire anche cosa accadrà nel giro delle punte dell'estero".