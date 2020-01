Sky, Modugno: "Con la Fiorentina non vedremo titolari Lobotka e Demme. Su Amrabat..."

Il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Ultim'ora su Radio Kiss Kiss Napoli: "Gattuso ha la consapevolezza di giocarsi tanto con la Fiorentina. Rispetto a quelle che erano le premesse all'inizio della stagione, qualcosa non è andato, ora bisogna invertire la tendenza. La Fiorentina ha trovato con Iachini una certa solidità ma gli azzurri devono fare punti"

FORMAZIONE AZZURRA - "Non credo che vedremo Lobotka e Demme dall'inizio, ci sono tempi fisiologici per farli inserire. Lobotka è duttile, può giocare sia come centrale che come mezz'ala. In porta ci sarà Ospina con Hysaj a sinistra e Di Lorenzo a destra, i centrali saranno Luperto e Manolas"

AMRABAT - "La Fiorentina ha fatto una proposta particolarmente interessante per lui. L'Inter è sempre interessata al giocatore.che ha delle perplessità sul progetto Napoli: non ho delle buone sensazioni sull'esito positivo di questa trattativa"