Sky, Modugno e la suggestione Ibra: "E' innamorato della città, c'è simpatia con ADL e Ancelotti"

Negli studi di Sky Sport si parla di Zlatan Ibrahimovic e da Castel Volturno Francesco Modugno, giornalista Sky, ha così analizzato la suggestione: "Come sarebbe contento Ancelotti, che ne è amico ed estimatore. Ibrahimovic, più che al Napoli, a Napoli c'è già stato. In vespa, con Cannavaro. Zlatan si è innamorato della città, delle bellezze. Così come si era innamorato del San Paolo, che l'ha sempre fischiato. Inoltre c'è un rapporto di simpatia tra Ibra e De Laurentiis. Andarono a cena insieme a Hollywood, si stanno simpatici. Ibrahimovic è una bella suggestione".