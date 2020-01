Sky, Modugno: "Fabian può recuperare in vista dell'Inter"

il giornalista Sky Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nella trasmissione Ultim'ora: "Fabian Ruiz ha fatto solo palestra. Il tempo è dalla sua parte per rimettersi in piedi dalla febbre e recuperare in vista dell'Inter. C'è la necessita di ritrovare un giocatore importante".

KOULIBALY - "Quando si tratta di problemi muscolari bisogna essere sempre cauti. Penso sia complicato vederlo in campo con l'Inter. Probabilmente partiranno Luperto e Manolas".

CENTROCAMPO CONTRO L'INTER - "Fabian non mi è piaciuto contro il Sassuolo come vertice basso ma lo spagnolo ha le caratteristiche migliori per fare quel ruolo"