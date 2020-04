Sky, Modugno: "Gattuso ha convinto tutti, clausole destinate a scadere"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha parlato del futuro di Rino Gattuso nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il lavoro di Gattuso è certificato da un paio di elementi. Il primo, che è quello che conta di più, è il campo. Nell'ultimo periodo 7 vittorie e una sola sconfitta con il Lecce. Inoltre ha grande sintonia con lo spogliatoio. In una stagione in cui ne è successa di ogni tipo, è arrivato lui ed è riuscito a riprendere la squadra e ritrovare positività. C'è l'apprezzamento del presidente, che gli ha riconosciuto la bontà del lavoro. Il calendario in tempo di Coronavirus ha reso queste scadenze nulle, perché la ripresa sarà postuma rispetto alle date delle clausole. Si arriverà ad una continuità nel rapporto che fa piacere a tutti".