Sky, Modugno: "Ghoulam sta provando a ritrovare passo e sicurezza"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli aveva bisogno di tirare il fiato e lo farà in questo weekend di riposo. Poi bisognerà gestire e calibrare bene i carichi di lavoro perché poi si affronteranno Hellas Verona e Barcellona che vanno a mille. Ghoulam? Ciò che è importante è ritrovarlo con un certa continuità. Il problema di Ghoulam è Ghoulam stesso. Nel senso che avere come parametro di riferimento il Ghoulam di due anni fa, uno dei migliori esterni d'Europa, rende difficile godersi questo Ghoulam che sta provando a ritrovare il passo e la sicurezza".