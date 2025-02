Sky, Modugno: “Il Napoli può vincere lo scudetto! Con l’Inter firmerei per un pari”

vedi letture

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “Il Napoli può vincere lo Scudetto? Sì, può farcela anche se non è la squadra più forte del campionato. Tante volte non è stata la più forte, ma certamente quella azzurra è stata la formazione più brava di tutte. Per questo motivo non riesco ad avere rimpianti per le ultime tre gare, che sono fisiologiche nell’arco di un lungo percorso. Il Napoli penso che abbia ottenuto i punti che si è meritato e sono tre punti pesanti, che rendono la squadra azzurra una candidata autorevole a vincere il campionato.

Problema infortuni? Il numero di infortuni registrati nella squadra di Conte è in media con quello delle altre formazioni del campionato, va poi detto che gli azzurri hanno una gestione ristretta della rosa e questo può aver comportato un po’ di usura nei calciatori.

Il 3-5-2 visto a Roma? Oltre alla questione legata all’emergenza, la scelta di questo schema è stata funzionale a inserire Raspadori nella sua posizione ideale.

Formazione per Como-Napoli? Per me vale sempre un doppio principio: i giocatori bravi devono giocare sempre e i giocatori bravi possono sempre giocare insieme. Sia in un 4-3-3, ma anche in un 3-5-2. Politano ad esempio potrebbe giocare largo a destra e Raspadori più vicino a Lukaku, con Di Lorenzo arretrato nei tre dietro e Mazzocchi largo a sinistra sulla fascia.

Il Napoli è la squadra che ha la migliore media punti negli scontri diretti, un’attitudine molto diversa da quella dell’Inter. Questi aspetti però in un partita secca non valgono niente, quando ci si gioca una buona fetta del campionato in 90′ tutto il resto si azzera. C’è la voglia di chi va in campo di misurarsi e tutti i calciatori daranno il massimo, aldilà degli altri obiettivi stagionali che può avere l’Inter tra Champions League, Coppa Italia e Mondiale per Club. Io nello scontro diretto del Maradona firmerei per un pareggio anche se si arrivasse a pari punti, poi me la gioco fino alla fine”.