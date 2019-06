Sky, Modugno: "James solo se parte un big, ma è questo che manca al Napoli?"

Chissà se il Napoli riuscirà ad accaparrarsi James Rodriguez. Anzi, chissà se un serio tentativo verrà fatto. Francesco Modugno, giornalista, Sky, ne parla così a Radio Kiss Kiss Napoli: “James un’opzione solo se qualcuno di importante andrà via tra gli uomini di centrocampo e attacco. I contatti ci sono, se sei il Napoli e hai Ancelotti come allenatore è normale che si rifletta anche su giocatori di questo tipo. Con Carlo James ha fatto bene, ma le sue cifre non so se siano da Napoli. E’ un giocatore che ti intriga, una bella suggestione, ma non so se è quello che manca al Napoli”.