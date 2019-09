Sky, Modugno: "Lozano prima scelta di Ancelotti per il suo strappo 30 metri palla al piede"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Sky, Francesco Modugno: "Lozano? Magari è stato preservato anche per Ancelotti, ogni Ct ha ampia facoltà di scelta perché per il resto non credo che faticherà a trovare una maglia da titolare. In queste settimane per gli allenatori la speranza è che giochino, un po', per mantenere la condizione, allenandosi bene e facendo i 'bravi' tornando poi in buona salute. Assist sul gol? Quella capacità di strappare e allungare per 30-40 metri palla al piede ha portato Ancelotti a ritenerlo il primo obiettivo. Mancava nel Napoli perché gli altri giocano più in orizzontale mentre il messicano ha forza nelle gambe".