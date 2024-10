Sky, Modugno: “Lukaku? Il problema non è atletico, sta faticando ad esprimere le sue qualità”

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero parlando anche del momento di Lukaku, rimasto a secco nelle ultime gare: “Le difficoltà di Lukaku? Il giocatore è arrivato a Napoli ad agosto, sono 60 giorni che si allena e fa anche lavoro straordinario e minutaggio. Il ragazzo si allena bene ed è un professionista esemplare, le gioca tutte. Il problema non è atletico, ma in questo momento sta faticando ad esprimere le sue qualità”.