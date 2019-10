Sky, Modugno "Napoli pronto a rinnovare tutti i contratti. Hysaj? A gennaio..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, nella trasmissione "Ultim'ora" è intervenuto il giornalista di Sky, Francesco Modugno che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "C'è la volontà di rinnovare tutti i contratti dalla parte del Napoli.



Callejon e Mertens? Il Napoli è pronto ad offrire contratti alle stesse cifre, con bonus e accordi pluriennali. Le scelte le fa sia la società che i giocatori ma quando c'è la volontà da parte della dirigenza di proporre nuovi contratti è un segnale che deve essere registrato.



Altri rinnovi? Luperto e Maksimovic sono situazioni già definite, Per Fabian bisogna tenere duro ai grandi club che gli fanno la corte. Il Napoli tirerà fuori gli artigli per tenersi lo spagnolo. Penso di poter dire che solo la questione Hysaj è meno probabile il rinnovo



Hysaj? Hysaj è un giocatore importante a cui la piazza ha voltato le spalle da un momento all'altro. Non è Maicon ma è un buon giocatore, credo possa andare via a gennaio".