Sky, Modugno: "Per ritornare alla normalità il primo passo è fare bene in campo"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha provato a trovare una soluzione per uscire dal periodo no nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli deve venire fuori da questa situazione in campo. E' lì che bisogna ritrovare le energie, solo così si potrà ottenere anche la normalità dei rapporti. Tutto passa dal campo, tutto passa dalla sfida al Milan. Insigne? Nel suo gol ho rivisto la leggerezza tipica di Insigne. A Napoli vive da troppo un momento pesante, mentre in Nazionale fa vedere tutto il talento e la sfrontatezza tipica da scugnizzo. A volte con lui bisognerebbe essere un po' più indulgenti".